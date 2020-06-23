Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате

Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате

Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате

Педагогические вузы страны продолжают прием документов от абитуриентов. В 2020 году вступительная кампания проходит в дистанционной форме, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

На официальных сайтах вузов созданы личные кабинеты для поступающих, где необходимо подтвердить почту и телефон, указать свои паспортные данные, приложить отсканированные документы и выбрать программу, на которую подается заявление.

Вузы расширили спектр возможностей консультирования поступающих: можно позвонить в приемную комиссию либо воспользоваться чатом-помощником, задать вопросы через мессенджеры.

Приемные комиссии педвузов уже приводят первые цифры вступительной кампании. Так, в Омский государственный педуниверситет заявления на поступление по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры уже подали более 500 абитуриентов. В этом году университету выделено на 40% больше бюджетных мест на программы бакалавриата (очная форма), чем в прошлом году. В новом учебном году ОмГПУ примет более 1000 абитуриентов. Самое большое увеличение (на 35%) на педагогических направлениях подготовки.

О том, какие образовательные программы и направления подготовки предлагают педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, о количестве бюджетных мест, условиях приема документов, порядке начисления дополнительных баллов и зачисления без вступительных испытаний, можно прочитать в специальном разделе на сайте ведомства.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ»
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за
Россия возобновит приватизацию
Россия возобновит приватизацию
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие запахи
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Еще по теме

В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
Более 11 тыс. абитуриентов претендуют на поступление в вузы ДНР – предварительные данные
Около 45% абитуриентов в 2016 году подавали документы только в один вуз
В МОН назвали самые популярные среди абитуриентов ВУЗы