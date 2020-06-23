Песков напомнил, когда поправки к Конституции смогут вступить в силу

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что Кремль исходит из заявления главы государства Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу лишь тогда, когда они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий.

"В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что "любое голосование подразумевает два варианта".

Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование продолжится в период с 25 по 30 июня.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле отреагировали на мнение Болтона о Путине.