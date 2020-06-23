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Песков напомнил, когда поправки к Конституции смогут вступить в силу

Песков напомнил, когда поправки к Конституции смогут вступить в силу
 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что Кремль исходит из заявления главы государства Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу лишь тогда, когда они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий.

"В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования. Вот из этого мы исходим", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что "любое голосование подразумевает два варианта".


Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование продолжится в период с 25 по 30 июня.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле отреагировали на мнение Болтона о Путине.

# Политика
По материалам: ria.ru

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