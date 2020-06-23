Песков рассказал о постоянной ротации во власти в России

Анастасия Иванова

Власть в России меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия поправки в конституцию, касающейся сроков нахождения на главном государственном посту, и о возможности поисков преемников.

Как считает Песков, слова его шефа не означают, что система не работает в условиях изменения власти.

«Президент доволен выстроенной системой [власти], система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость… президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира. Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о мотивации для продуктивной работы чиновников, Песков заметил, что «основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента».

«Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине», — уверен представитель Кремля.

В интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» президент заявил о важности принятия поправки в конституцию, касающейся его возможности баллотироваться на новый срок. Путин заявил, что не исключает такой возможности, но пока не принял окончательного решения. При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

По мнению Путина, без принятия соответствующей поправки «года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников».