Песков рассказал о постоянной ротации во власти в России
Власть в России меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия поправки в конституцию, касающейся сроков нахождения на главном государственном посту, и о возможности поисков преемников.
Как считает Песков, слова его шефа не означают, что система не работает в условиях изменения власти.
Говоря о мотивации для продуктивной работы чиновников, Песков заметил, что «основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента».
В интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» президент заявил о важности принятия поправки в конституцию, касающейся его возможности баллотироваться на новый срок. Путин заявил, что не исключает такой возможности, но пока не принял окончательного решения. При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.
По мнению Путина, без принятия соответствующей поправки «года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников».