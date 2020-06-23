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Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж

Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж

Сегодня, 23 июня, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных детей в квартире в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. По некоторым данным, эти фактически беспризорные дети были рождены суррогатными матерями для вывоза за границу, но из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, их не смогли забрать.

«По версии следствия, днем 23 июня в квартире жилого дома расположенного по улице Аргуновской в Москве обнаружено пятеро младенцев. По предварительным данным, возраст которых приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются», — пояснили в Главном следственном управлении СК РФ по городу Москве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего.

По информации Mash, возраст найденных в московской квартире малышей — пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. Присматривала за ними няня-китаянка. Детей отправили в больницу.

Как пишет Baza, на крики детей пожаловались соседи «нехорошей» квартиры, которые рассказали, что несколько младенцев находятся практически без присмотра.

Когда на место приехали сотрудники полиции и скорой, они обнаружили картину: пятеро младенцев европейской внешности, с ними няня-китаянка и документы на детей, оформленные на китайском языке. Никого из родителей детей в квартире не было.

В СМИ появилась информация о том, что эти дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но из-за ограничений по Covid-19 их не смогли забрать.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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