Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Сегодня, 23 июня, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных детей в квартире в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. По некоторым данным, эти фактически беспризорные дети были рождены суррогатными матерями для вывоза за границу, но из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, их не смогли забрать.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего.
По информации Mash, возраст найденных в московской квартире малышей — пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. Присматривала за ними няня-китаянка. Детей отправили в больницу.
Как пишет Baza, на крики детей пожаловались соседи «нехорошей» квартиры, которые рассказали, что несколько младенцев находятся практически без присмотра.
Когда на место приехали сотрудники полиции и скорой, они обнаружили картину: пятеро младенцев европейской внешности, с ними няня-китаянка и документы на детей, оформленные на китайском языке. Никого из родителей детей в квартире не было.
В СМИ появилась информация о том, что эти дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но из-за ограничений по Covid-19 их не смогли забрать.