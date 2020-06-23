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Пятно нефти, вытекающей из танкера Dekfi, расползается по пляжам Одессы (фото)

Пятно нефти, вытекающей из танкера Dekfi, расползается по пляжам Одессы (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Судовладелец печально известного нефтеналивного судна Delfi, которое потерпело кораблекрушение в Одесском заливе 22 ноября минувшего года и до сих пор лежит в полузатопленном состоянии у пляжа «Дельфин», решил, очевидно, побить все рекорды. Мало того, что данный случай — редчайший в истории судоходства, абсолютно непонятный (чтобы не сказать «темный») с точки зрения действующего законодательства по транспортировке нефтепродуктов, норм таможенного, морского и других прав, он еще и уникален «экологически». Содержимое «чрева» судна то и дело вытекает в акваторию курортной рекреационной морской зоны.

В результате воскресной (21 июня) утечки топлива с Delfi загрязненность морской воды нефтепродуктами превышена в 16,4 раза. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Во вторник, 23 июня, огромные «топливные» пятна появились в акватории пляжа «Отрада», соседствующего с «Дельфином». Соответствующие фотоснимки выложил в сеть депутат Одесского горсовета Александр Захаров. Он, специалист в области морского транспорта, окончивший профильный вуз — ОИИМФ, прокомментировал:

«Вторник, 23 июня, 15:00. Одесса, „Отрада“, „Дельфин“… Спасибо, администрации портов… Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые „осели“ на дно? Прямиком — в „Отраду“… На ветровую тень не похоже никак… Зато отметились все: Куций, Венедиктова, Криклий, Труханов…»

Специалист также утверждает, что «увещевания» чиновников о надежности установленных на месте ЧП заграждающих бонов оказались несостоятельны. Нынче «пятно пошло» в сторону следующего пляжа — «Ланжерон». (Упомянутые три пляжа — в числе наиболее популярных в городе).

В мэрии Одессы сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро утечка не фиксировалась.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состояние морской воды у одесского побережья значительно ухудшилось еще в конце мая. Вода у пляжей в районах области не соответствовала санитарным нормам.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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