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Подавшего в суд на Зеленского мэра Черкасс лишили доступа к гостайне

Подавшего в суд на Зеленского мэра Черкасс лишили доступа к гостайне

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который в суде хочет отсудить у президента Украины Владимира Зеленского одну гривню, лишили доступа к государственной тайне.

«Получил два письма. Вот такое интересное письмо от СБУ — о лишении меня доступа к гостайне. Похоже, Служба безопасности, вместо того, чтобы ловить шпионов, с утра до вечера занята городским головой Черкасс за то, что он посмел ослабить карантин. Второе — письмо аудиторской службы о проведении мероприятий государственного контроля», — рассказал Анатолий Бондаренко, добавивший, что проверка внеплановая.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бондаренко подал в суд на Заленского после пресс-конференции, на которой президент заявил о 19 уголовных производствах в отношении мэра Черкасс, добавив: «Я за один стол с такими бандитами не сяду».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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