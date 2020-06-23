Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян

Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиянФото: Максим Блинов / РИА Новости

Единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет обойдутся российскому бюджету в 274 миллиарда рублей. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в Минтруде.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, пособия начнут перечислять с 1 июля. Россияне, получавшие выплату ранее, не должны будут подавать документы повторно — пособие будет назначено им автоматически.

Остальные могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении других мер социальной поддержки. В этом случае ранее введенные выплаты, а также новое пособие будут перечислены единой суммой, отметил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Такая мера поддержки коснется семей, в которых совокупно растет около 28 миллионов детей.

С 1 июня по распоряжению Путина россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей были предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей). Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских школьников
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса

Еще по теме

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Пенсионный фонд перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей
Семьи в Мурманской области получают дополнительную соцподдержку по инициативе Путина
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей