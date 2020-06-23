Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически

Анастасия Иванова

© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. Архивное фото

Путин: те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую в 10 тыс рублей получат автоматически, подавать повторные заявления на выплаты им не нужно

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