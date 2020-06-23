Порча на одиночество: чем опасны фото бывших и как от них избавиться

Вадим Карасев

Порой сложно попрощаться с воспоминаниями прошлого, однако они могут навредить будущему. Фотографии, запечатлевшие изжившие себя отношения и изображающие бывших партнеров могут стать причиной не только одиночества, но и порчи.

Каждое фото хранит в себе энергетику людей и может быть опасным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какую опасность таят снимки, на которых изображены бывшие партнеры, и как от них правильно избавляться во избежание бед и проблем.

Какие опасности таят фотографии

Фотографии, на которых изображена прежняя любовь, могут стать причиной длительного одиночества. Прошлое, пустившее корни в сердце, не дает двигаться дальше, и каждый раз, когда человек глядит на изображение былых отношений, он блокирует привлечение любви.

Каждая фотография, на которой есть бывший партнер, может стать причиной самосглаза и порчи. Именно они могут привести к одиночеству и проблемам в будущем. Энергетика изображений блокирует позитивные эмоции, заставляя раз за разом вспоминать боль утраты и расставания. Эмоциональная привязка к прошлому ставит под угрозу будущие отношения, а накручивание себя выливается в программирование себя на неудачи.

Те, кто хранят дома фотографии, на которых изображены бывшие, рискуют стать жертвой порчи от нынешних партнеров бывшей любви. Через фотографии не составит труда наложить и сглаз, а фото выступит отличным энергетическим проводником.

Хранение фотографий бывших мешает жить в настоящем и привлекать в жизнь новые позитивные эмоции, а также блокирует появление новых искренних и взаимных чувств. Такое положение дел вряд ли может стать символом счастья, а значит, от прошлого, особенно болезненного, нужно избавляться сразу же, чтобы в скором времени исцелить раненую душу и обрести истинную любовь.

Как правильно избавляться от фотографий бывших

Прошлое не должно становиться причиной проблем в настоящем и будущем, а значит, с фотографии бывших нужно без жалости расставаться. Есть три проверенных способа, благодаря которым каждый сможет преодолеть горечь расставания и не цепляться за отголоски чувств, блокируя себе путь к счастливой и действительно взаимной любви.

1. Все фотографии, находящиеся на компьютере, планшете, телефоне лучше удалить, ведь в них больше нет никакого смысла. Для того, чтобы решиться, читают заговор:

«Нить судьбы расплетается, дороги больше не пересекаются. Все, что было, пусть за спиной останется, боль утихнет, счастье придет, суженый мой ко мне дорогу найдет. Фотографии удаляю, с себя весь негатив снимаю».

После приступают к уничтожению напечатанных фотографий. Их сжигают, не забывая приговаривать:

«Не себя сжигаю, не бывшему вред причиняю. С прошлым расстаюсь, в счастливое будущее стремлюсь. Огонь очищает, освобождение дает, счастье несет».

Пепел развеивают по ветру, чтобы поставить точку в расставании и больше не программировать себя на боль, страдания и одиночество.

2. Можно собрать все фотографии, на которых изображен бывший, положить их в черный конверт, посыпать солью и закопать вдали от дома. При этом произносят заговор:

«Навсегда прошлое запечатываю, солью от любой порчи и сглаза закрываюсь, с себя негатив снимаю».

3. Еще один способ — разрезать фотографии на мелкие кусочки, посыпать их четверговой солью или обложить полынью, чтобы снять возможные негативные программы и влияние посторонних людей на себя. Разорванные фотографии, присыпанные солью или полынью, оставляют на несколько часов, а затем выносят подальше из дома, предварительно сложив их в непрозрачный пакет или замотав в ненужную ткань темного цвета. Такой способ убережет от наведения сглаза и порчи, а также откроет путь к счастливому будущему.