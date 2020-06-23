Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался

Влада Некрасова

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет прилететь в Москву на Парад Победы. Причина — авария правительственного самолета и отсутствие коммерческих рейсов в Россию из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич.

«Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолёта, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию ещё не запущены», — сказал Елич.

Как напоминает «Европейская правда», 13 июня во время экстренной медицинской транспортировки пациента из Дубровника в Загреб произошла поломка государственного самолета Хорватии при посадке в аэропорту Дубровника. Были обнаружены значительные потери моторного масла из правого двигателя. Ремонт планируется завершить 24 июня.