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Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей

Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне в июле получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка  до 16 лет.

«Считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет», – заявил он.

Президент уточнил, что тем, кто уже получил июньскую выплату, повторные заявления подавать не нужно: они получат деньги автоматически.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», – сказал глава государства.

Президент РФ 11 мая заявил о расширении мер социальной поддержки российских граждан. Он отметил, что, прежде всего, нужна поддержка семьям с детьми.

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. При этом заявление для получения выплат можно подать через портал «Госуслуги», в личном кабинете на сайте ПФР или обратившись лично в территориальное отделение.

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могут получить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, с детьми до трех лет – по 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь.

Кроме того, президент распорядился поддержать социально незащищенных граждан, таких как семьи с детьми от 3 до 7 лет, и выплатить им денежные пособия с 1 июня.

# Общество
По материалам: edu.ru

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