Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Сегодня, 22:07 Алексей Вольцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время дистанционного обучения учебный процесс в школах, вузах и колледжах не прерывался.
«В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался», – подчеркнул он.
Владимир Путин отметил также, что необходимо увеличить бюджетные расходы на образование и медицину. Глава государства пожелал успехов выпускникам школ.
По материалам: edu.ru