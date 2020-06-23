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Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам

Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время дистанционного обучения учебный процесс в школах, вузах и колледжах не прерывался.

«В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался», – подчеркнул он.

Владимир Путин  отметил также, что необходимо увеличить бюджетные расходы на образование и медицину. Глава государства пожелал успехов выпускникам школ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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