Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время дистанционного обучения учебный процесс в школах, вузах и колледжах не прерывался.

«В короткие сроки преподаватели вузов, учителя временно перешли на дистанционный формат работы. Учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался», – подчеркнул он.

Владимир Путин отметил также, что необходимо увеличить бюджетные расходы на образование и медицину. Глава государства пожелал успехов выпускникам школ.