Продажи соков и воды в июне снизились

Алексей Вольцев

Продажи соков и воды в июне снизились в годовом выражении, несмотря на стоявшую в большинстве регионов России жару, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах соков и воды с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.