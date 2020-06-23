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Продажи соков и воды в июне снизились

Продажи соков и воды в июне снизились
Продажи соков и воды в июне снизились в годовом выражении, несмотря на стоявшую в большинстве регионов России жару, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах соков и воды с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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