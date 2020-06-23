Протесты перед Белым домом переросли в беспорядки

Вадим Карасев

Демонстранты в столице Вашингтона в понедельник попытались снести установленную перед Белым домом статую Эндрю Джексона, восседающего верхом на коне. Полицейские хотели оградить памятник седьмому президенту соединенных штатов временным забором, но толпа не дала им этого сделать, пишет РИА Новости.

Канал сообщает о массовых беспорядках и столкновениях с полицией. Демонстранты свалили ограждение и взобрались на статую с целью накинуть на нее веревку. Толпа скандировала: «Джексон должен уйти!» Полиции пришлось распылить спецсредства, после чего протестующих удалось оттеснить.

Джексона считают одним из самых жестоких Президентов США. Именно он подписал закон о выселении индейских племен со своих исконных земель. Племена переселялись в штат Оклахома, при этом многие погибли в дороге и на новом месте из-за неподходящего климата и отсутствия традиционной пищи.

Сейчас портрет Джексона можно увидеть на двадцатидолларовой купюре.

Ранее СМИ сообщали о четверых пострадавших сотрудниках полиции при попытке очистить площадь Лафайетт от палаток, которые мешали движению по улице. В ответ в стражей порядка полетели различные предметы.

Волнения в США начались после убийства полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда. Протесты не стихают почти целый месяц. Новые очаги выступлений вспыхивают в разных штатах Америки. Властям пока не удается взять ситуацию под контроль.