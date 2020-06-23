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Публикацию книги Болтона сравнили с действиями Сноудена

Публикацию книги Болтона сравнили с действиями СноуденаФото: Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы оставляем министерству юстиции возможность предпринять действия, но появление такой информации представляет настоящую угрозу и настоящий вред Америке», — сказал Помпео.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, идет речь о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, затем разрешение продлили на такой же срок.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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