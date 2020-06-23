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Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимумаФото: Алексей Никольский / AP

Президент России Владимир Путин снизит налоги для IT-отрасли до минимума. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Он предложил провести налоговый маневр, бессрочно снизив страховые взносы с 14 процентов до 7,6 процента. Он также снизил ставку налога на прибыль с 20 процентов до 3.

Ранее газета «Ведомости» писала о предложении премьер-министра Михаила Мишустина провести налоговый маневр в отрасли. Он должен простимулировать экспорт российского софта и поддержать разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке. Источники издания утверждают, что правительство уже решило, как компенсировать соответствующие потери для бюджета.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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