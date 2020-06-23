Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей

Лидия Мартынова

. Группа Queen на своем YouTube-канале разместила новое видео с самыми яркими моментами своих последних выступлений.

Тур "Рапсодия" должен был завершиться в эти выходные на стадионе O2 в Лондоне, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.

объявила новые даты тура. Гастроли стартуют 23 мая 2021 года в Испании и завершатся 7 июля в Мадриде. Запланированы также концерты в Германии, Дании, Франции, Голландии и Великобритании.