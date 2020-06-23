Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины Мурильо

Анастасия Иванова

Реставратор мебели до неузнаваемости изменил копию картины "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, пытаясь ее восстановить, сообщает издание ABC.

Как пишет газета, частный коллекционер из Валенсии поручил реставратору мебели и других предметов очистить копию работы известного художника за 1,2 тысячи евро. Когда он получил работу назад, то оказалось, что лицо Девы Марии на картине было обезображено.

Dueño de la copia desfigurada de una Inmaculada se muestra "atónito" en Videos

Если взглянуть на приведенные изданием фотографии, становится понятна причина возмущения коллекционера: лицо Девы Марии было радикально изменено по сравнению с первоначальным видом, ее черты сильно упрощены. Когда заказчик потребовал объяснений, реставратор попытался решить проблему, однако результатом второй попытки снова стало изображение, не имеющее ничего общего с оригиналом. Коллекционер был вынужден связаться с другим специалистом, который попытается восстановить картину.

Испании (ACRE) Мария Борха, такие искажения, к сожалению, случаются довольно часто. "Нам известны только случаи, которые порицает общество через прессу или социальные сети, но есть множество ситуаций, когда в работы вмешиваются люди, у которых нет образования. Работы страдают от таких непрофессиональных вмешательств, что может привести к необратимым изменениям", - заявила она.

За последние годы это не первый случай неквалифицированных попыток реставрации исторических памятников в Испании. В 2012 году пенсионерка Сесилия Хименес так "восстановила" пострадавшую от влажности фреску Ecce Homo ("Се человек") в городке Борха под Сарагосой, что новая картинка получила ироничное название "Обезьяньего Христа", а Хименес обрела всемирную известность.

Еще один подобный инцидент произошел в 2018 году, когда правительство испанского автономного сообщества Наварра собиралось принять санкции против незадачливых "умельцев", которые провели реставрацию статуи святого Георгия XVI века в одном из местных храмов. Причиной возмущения стало то, что лицо святого Георгия было выкрашено в ярко-розовый, а его шлем в светло-голубой цвет.