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Режиссер "Острых козырьков" рассказал о новом персонаже в шестом сезоне

Режиссер "Острых козырьков" рассказал о новом персонаже в шестом сезоне
РИА Новости. Энтони Бирн, режиссер британского криминального сериала "Острые козырьки" рассказал о новом персонаже, который появится в шестом сезоне шоу, сообщает Digital spy.


"У нас есть замечательная героиня, довольно загадочная. Таких персонажей в "Козырьках" раньше не было. Не буду говорить, кто это. Но она, безусловно, заставит Томми (главный герой, которого играет Киллиан Мерфи. — Прим.ред.) поволноваться за свои деньги", — прокомментировал Бирн.

Шоураннер подчеркнул, что у этого персонажа — второстепенная роль, и пока не знает, будет ли героиня злодейкой.


"У нее будет похожая история с Освальдом Мосли (политик, основавший Британский союз фашистов. — Прим.ред.), который жил идеей. Это сложно для любого персонажа, так как у них нет оружия или банды, но есть идеология, подобная вирусу. И это куда опаснее, чем что-либо другое. — объяснил режиссер. — В любом случае, у нее очень интересный образ, и мы совсем скоро приступим к работе с ней".

Энтони Бирн подтвердил, что шестой сезон начнется с финальной сцены пятого: когда Томми Шелби стоит с пистолетом у виска и хочет покончить с собой.

"Да, мы вернемся на это поле, чтобы показать, чем закончился этот удивительный момент, а затем двинемся дальше", — поделился информацией режиссер.

Съемки новых серий приостановили в начале этого года из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что теперь премьера состоится не раньше 2022 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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