Рядом со Стоунхенджем обнаружены следы крупного неолитического сооружения

Вадим Карасев

Археологи из ряда университетов Великобритании объявили, что они обнаружили самый большой доисторический памятник Великобритании. Исследования показали, что древнее поселение, известное как Даррингтон-Уоллс, было окружено вертикальными ямами глубиной примерно в пять метров и шириной десять метров каждая. Диаметр круга из ям — около двух километров. На данный момент обнаружено 20 ям.

Поселение Даррингтон-Уоллс находится в 3,2 км к северо-востоку от знаменитого Стоунхенджа. Оно существовало примерно между 2800 и 2100 годами до нашей эры. Видимо, именно обитатели Даррингтон-Уоллс воздвигли каменные монолиты в Стоунхендже (святилище из земляных валов и рвов существовало в Стоунхендже несколько раньше). Также они построили другой неподалеку расположенный комплекс — Вудхендж. По мнению археологов, в период своего расцвета поселение Даррингтон-Уоллс могло насчитывать до четырех тысяч жителей. Поселение было окружено частоколом и имело диаметр около 500 метров.

Следы искусственных ям, об обнаружении которых было объявлено, расположены на значительном расстоянии от частокола Даррингтон-Уоллс. Они были выявлены при помощи геофизической разведки. Первоначально ученые приняли их за естественные углубления, но потом подтвердили их искусственное происхождение. Найденные ямы располагаются преимущественно в северо-западной и юго-западной частях большого круга. Археологи надеются установить расположение большего количества ям, но они признают, что около 40 % круга сейчас недоступны для исследования, так как почва там подверглась изменениям и следы древних сооружений не сохранились. Судя по накоплению ила на дне ям, они были вырыты и оставлены открытыми на долгий срок.

Исследования проводили ученые из университетов Сент-Эндрюса, Бирмингема, Уорика, Брэдфорда, Глазго и Университета Святой Троицы и Святого Давида в Уэльсе, а также их зарубежные коллеги из Института археологической разведки и виртуальной археологии имени Людвига Больцмана при Венском университете. При раскопках ям были найдены обломки кремневых орудий и отдельные кости. Радиоуглеродное датирование указывает, что ямы были вырыты около 4500 лет назад. Исследователи не исключают, что расположение большого круга у Даррингтон-Уоллс было как-то связано с космологическими представлениями его обитателей. Также круг мог отмечать священную территорию.

Профессор Винсент Гаффни, ведущий археолог проекта, сказал: «Это беспрецедентная находка, имеющая большое значение для Великобритании. Основные исследователи Стоунхенджа и его ландшафта были ошеломлены масштабом сооружения и тем фактом, что он до сих пор не был обнаружен, хотя находится так близко к Стоунхенджу».

Первое описание находки опубликовано в журнале открытого доступа Internet Archaeology.