Рядом со Стоунхенджем обнаружены следы крупного неолитического сооружения
Археологи из ряда университетов Великобритании объявили, что они обнаружили самый большой доисторический памятник Великобритании. Исследования показали, что древнее поселение, известное как Даррингтон-Уоллс, было окружено вертикальными ямами глубиной примерно в пять метров и шириной десять метров каждая. Диаметр круга из ям — около двух километров. На данный момент обнаружено 20 ям.
Поселение Даррингтон-Уоллс находится в 3,2 км к северо-востоку от знаменитого Стоунхенджа. Оно существовало примерно между 2800 и 2100 годами до нашей эры. Видимо, именно обитатели Даррингтон-Уоллс воздвигли каменные монолиты в Стоунхендже (святилище из земляных валов и рвов существовало в Стоунхендже несколько раньше). Также они построили другой неподалеку расположенный комплекс — Вудхендж. По мнению археологов, в период своего расцвета поселение Даррингтон-Уоллс могло насчитывать до четырех тысяч жителей. Поселение было окружено частоколом и имело диаметр около 500 метров.
Следы искусственных ям, об обнаружении которых было объявлено, расположены на значительном расстоянии от частокола Даррингтон-Уоллс. Они были выявлены при помощи геофизической разведки. Первоначально ученые приняли их за естественные углубления, но потом подтвердили их искусственное происхождение. Найденные ямы располагаются преимущественно в северо-западной и юго-западной частях большого круга. Археологи надеются установить расположение большего количества ям, но они признают, что около 40 % круга сейчас недоступны для исследования, так как почва там подверглась изменениям и следы древних сооружений не сохранились. Судя по накоплению ила на дне ям, они были вырыты и оставлены открытыми на долгий срок.
Исследования проводили ученые из университетов Сент-Эндрюса, Бирмингема, Уорика, Брэдфорда, Глазго и Университета Святой Троицы и Святого Давида в Уэльсе, а также их зарубежные коллеги из Института археологической разведки и виртуальной археологии имени Людвига Больцмана при Венском университете. При раскопках ям были найдены обломки кремневых орудий и отдельные кости. Радиоуглеродное датирование указывает, что ямы были вырыты около 4500 лет назад. Исследователи не исключают, что расположение большого круга у Даррингтон-Уоллс было как-то связано с космологическими представлениями его обитателей. Также круг мог отмечать священную территорию.
Профессор Винсент Гаффни, ведущий археолог проекта, сказал: «Это беспрецедентная находка, имеющая большое значение для Великобритании. Основные исследователи Стоунхенджа и его ландшафта были ошеломлены масштабом сооружения и тем фактом, что он до сих пор не был обнаружен, хотя находится так близко к Стоунхенджу».
Первое описание находки опубликовано в журнале открытого доступа Internet Archaeology.