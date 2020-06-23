Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Россия и Монголия будут сотрудничать в области политики, обороны и безопасности

Россия и Монголия будут сотрудничать в области политики, обороны и безопасности

Россия и Монголия будут сотрудничать в области политики, обороны и безопасности

Россия и Монголия будут развивать партнёрство в области политики, экономики, обороны и безопасности и в других сферах. Законопроект о ратификации такого договора Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 23 июня.

Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. Документ предусматривает, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут сотрудничать на основе взаимного доверия и добрососедских отношений. Речь идёт о взаимодействии в разных областях: от политики и безопасности до экономики, торговли, финансов и инвестиций, культуры, науки и техники. В договоре также говорится о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Русские впервые получили право въезда в Монголию в 1860-х годах с торговыми целями. В 1912 году было подписано российско-монгольское соглашение, в котором Монголия была признана отдельной страной. При этом Россия установила протекторат над Монголией, а Китай был отнесён к зарубежным странам. В 1915 году было заключено российско-китайско-монгольское соглашение, провозгласившее автономию Монголии. Советско-монгольские дипломатические отношения были официально установлены в ноябре 1921 года. А современные отношения между странами базируются на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20 января 1993 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и культуры народов России
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство
Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство
Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешности
Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешности
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на

Топ на сегодня

Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы

Еще по теме

Россия и Туркмения будут сотрудничать в сфере безопасности, экономики и культуры
Россия и Туркмения укрепят стратегическое партнёрство
Белиз поможет России бороться с международным терроризмом
Монголия и Россия подписали программу о военном сотрудничестве