Россия и Монголия будут сотрудничать в области политики, обороны и безопасности

Алексей Вольцев

Россия и Монголия будут развивать партнёрство в области политики, экономики, обороны и безопасности и в других сферах. Законопроект о ратификации такого договора Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 23 июня.

Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. Документ предусматривает, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут сотрудничать на основе взаимного доверия и добрососедских отношений. Речь идёт о взаимодействии в разных областях: от политики и безопасности до экономики, торговли, финансов и инвестиций, культуры, науки и техники. В договоре также говорится о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Русские впервые получили право въезда в Монголию в 1860-х годах с торговыми целями. В 1912 году было подписано российско-монгольское соглашение, в котором Монголия была признана отдельной страной. При этом Россия установила протекторат над Монголией, а Китай был отнесён к зарубежным странам. В 1915 году было заключено российско-китайско-монгольское соглашение, провозгласившее автономию Монголии. Советско-монгольские дипломатические отношения были официально установлены в ноябре 1921 года. А современные отношения между странами базируются на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20 января 1993 года.

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