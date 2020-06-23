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Россия назвала «разборками» книгу Болтона о Трампе

Россия назвала «разборками» книгу Болтона о ТрампеФото: Globallookpress.com

Москва считает публикацию книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона элементом внутриполитических «разборок» в американском государстве. Такое заявление сделал в разговоре с РИА Новости заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических "разборок" в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней», — приводит агентство слова дипломата. По мнению Рябкова, постоянные сливы внутренней информации и оценки недавних событий компрометируют подобный «жанр дипломатии».

Ранее 23 июня госсекретарь США Майк Помпео сравнил книгу Болтона с раскрытием информации, которое организовал в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Как считает Помпео, обнародование таких данных — угроза и вред Америке.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, речь идет о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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