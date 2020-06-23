Россия возобновит приватизацию

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Приватизация в России возобновится в ближайшее время, первые сделки могут состояться уже осенью. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает Reuters.

Чиновник указал, что соглашения уже готовятся, но отказался раскрывать как компании, так и какие-либо детали сделок. При этом именно он отвечает за деятельность Росимущества после того, как оно было перевода в ведение Министерства финансов.

По словам Моисеева, в феврале, когда перевод состоялся, он считал, что приватизация и снижение доли государства в экономике растянется лет на 20, но эпидемия коронавируса может ускорить процесс. «Кажется, что мы вернемся к парадигме приватизации и продаже акций на рынке, как только фондовые рынки откроются», — пояснил он.

В начале эпидемии коронавируса в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила начать в стране национализацию важнейший предприятий и временно запретить их новую приватизацию.

План приватизации правительство России во главе с Дмитрием Медведевым утвердило в начале января. Предполагалось, что он будет приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год.