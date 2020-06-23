Российский турпоток в Турцию упал в тысячу раз

Анастасия Иванова

В Турции обнародовали статистику по въезду за май. Из-за закрытых границ и приостановки авиасообщения российский турпоток в годовом выражении упал почти в 1000 раз.

ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МАЕ НЕ БЫЛО ДАЖЕ В КРИЗИС 2016 ГОДА

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по туризму за май. Если год назад в мае страна приняла более 4 млн иностранных гостей, то в мае этого года въездной турпоток составил всего около 30 тыс. человек. Россиян в ТОП-5 въездных рынков ожидаемо не оказалось: лидерство было за Болгарией (6785 человек), далее следуют Грузия, Украина, Румыния и Сербия.

Несмотря на закрытые границы, в мае в Турцию въехало 964 гражданина РФ. В мае 2019 г. Турция приняла более 963 тыс. россиян. Таким образом, российский турпоток по самому массовому зарубежному направлению упал почти в 1000 раз.

РОССИЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ

Статистика по интуристам за первые 5 месяцев 2020 г. чуть менее пугающая благодаря активному въезду в январе-феврале. За январь-май в Турции побывало 4,29 млн иностранных туристов. Турпоток сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66,35%.

Россия вошла в ТОП-5 въездных рынков, став четвертой с показателем в 318 тыс. человек (-81% к аналогичному периоду 2019 г.). Первенство снова оказалось за Болгарией (406 тыс.), далее следуют Германия (357 тыс.) и Грузия (332 тыс.), замыкает первую пятерку Иран (220 тыс.).

Самыми популярными направлениями Турции у иностранных путешественников в январе-мае стали Стамбул, Эдирне, Анталья, Артвин и Анкара.

В 2019 г. в Турции побывало более 7 млн россиян, в том числе почти 6 млн человек отдохнуло на курортах Антальи. По заявлениям турецкой стороны, авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в Россию в июле.