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Роза Сябитова назвала развод Асмус и Харламова хайпом и указала на его признаки

Роза Сябитова назвала развод Асмус и Харламова хайпом и указала на его признакиФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телесваха и ведущая шоу Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала хайпом объявление актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова о разводе. Об этом она сказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мое личное мнение по этому поводу таково, что я в эту историю не верю. Уж очень она хайповая», — сказала она, указав на его признак. По словам телесвахи, когда люди разводятся, особенно при наличии детей, это происходит «не так показушно». Сябитова посчитала, что если проблемы в семье реальны, то они вместе с коллегой, актрисой Ларисой Гузеевой, смогут помочь.

Ведущая уточнила, что Асмус и Харламов смогут принять участие в их передаче, чтобы преодолеть разлад в отношениях и помириться. «Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь», — отметила она. По ее словам, для участия в телешоу необходимо будет только пройти кастинг. «У нас программа настоящая, мы это уже доказали», — заключила Сябитова.

Ранее поклонники ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой призвали ее позвать на программу Гарика Харламова. Комик регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» В своих шутках он часто упоминает именно Гузееву.

Харламов и Асмус сообщили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня после восьми лет совместной жизни. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия. Они заверили, что сохраняют дружеские отношения и намерены вместе воспитывать общего ребенка.

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По материалам: lenta.ru

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