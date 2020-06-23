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Саудовская Аравия назвала число участников хаджа в год глобальной пандемии

Саудовская Аравия назвала число участников хаджа в год глобальной пандемии

Власти Саудовской Аравии сегодня, 23 июня, назвали приблизительное количество паломников, которым в этом году будет разрешено посетить исламские святыни в Мекке и Медине во время хаджа. Как сообщил министр по делам хаджа и умры (малое паломничество) Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед Салех бин Тахер Бентен, в этом году лишь около 1000 человек, проживающих в крупнейшей арабской монархии, смогут совершить паломничество.

«Это число не будет исчисляться десятками или сотнями тысяч», — подчеркнул глава ведомства в беседе с журналистами, передаёт телеканал «Аль-Арабия».

От двух до 2,5 млн человек, большей частью иностранные граждане, ежегодно направляются в Мекку и Медину, дабы соблюсти требование одного из пяти столпов ислама.

Ранее были опасения, что недельный хадж в этом году (начнётся в конце июля) может быть полностью отменён в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Однако в итоге, как сообщало ИА Newstes ранее во вторник, власти КСА приняли решение допустить к местам паломничества ограниченное число подданных монархии и иностранцев, находящихся в настоящее время на территории страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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