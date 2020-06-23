Секретарша обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Секретарша Театра Романа Виктюка обвинила директора культурного заведения, заслуженного работника культуры России Валерия Райкова в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 23 июня.

Пострадавшая обратилась в полицию Москвы с заявлением. Отмечается, что инцидент произошел на съемной квартире. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту обращения женщины проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов назначили необходимые экспертизы.

Как пишет «Комсомольская правда», пострадавшей — 21 год. Инцидент произошел 22 июня в квартире на улице Сокольнический вал, куда она приехала на деловую встречу с Райковым. Они выпили, после чего девушка «почувствовала себя дурно».

«Со слов девушки ее сознание помутилось, она перестала отдавать отчет происходящему, в этот момент мужчина воспользовался ситуацией и совершил с ней половой акт против воли», — заявил источник в правоохранительных органах.

Райков был назначен на пост директора Театра Романа Виктюка в июне 2015 года.

18 июня сообщалось, что актера Дэнни Мастерсона, звезду американского ситкома «Шоу 70-х», задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин