Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым

Анастасия Иванова

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал политической авантюрой желание украинских властей истребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе и выдвинул встречные требования к киевским властям за "разграбление Крыма".

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва с 2014 года не платит Киеву ежегодно по 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму, Киев намерен взыскать эти средства.