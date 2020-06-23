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Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле

Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в сети 3 июля под названием "Текст.Реальность", сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые одновременно появятся на платформе Start, сообщила во вторник пресс-служба видеосервиса.

Ранее сообщалось, что сериал появится в сети в августе.


"Расширенная версия картины "Текст", которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, выйдет раньше анонсируемого срока – премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля. Пять эпизодов появятся в один день, так что поклонники фильма и романа смогут посмотреть сериал целиком. Такой график выхода серий для оригинальных проектов Start используется впервые", - говорится в сообщении.


Главный герой "Текста" - 27-летний Илья Горюнов, он отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в октябре 2019 года, картина собрала в прокате около 400 миллионов рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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