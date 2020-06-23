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Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базыФото: Минобороны РФ / РИА Новости

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Средства противовоздушной обороны Сирии обнаружили летательные аппараты в понедельник, 22 июня, в небе над населенным пунктом Джебла, расположенным недалеко от базы российских ВКС в Хмеймиме.

Беспилотники находятся на вооружении бандформирований в горных районах на севере Латакии. Атака стала нарушением перемирия, которое было установлено 6 марта в зоне деэскалации на северо-западе республики.

В марте российские ПВО, размещенные в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сбили два беспилотника боевиков.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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