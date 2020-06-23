СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что австралийского актера Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари в байопике о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе, сообщает Deadline.

По информации издания, фильм снимет четырехкратный номинант на премию "Оскар" Майкл Манн ("Свой человек", "Последний из могикан", "Схватка", "Али"). Он же переработал сценарий, который первоначально написал Трой Кеннеди-Мартин, умерший в 2009 году.

Ожидается, что в фильме расскажут о гонке Mille Miglia 1957 года. Тогда в ходе состязания на машине Ferrari разбился гонщик и погибли еще несколько зрителей. Основателя одной из крупнейших автомобильных компаний того времени Энцо Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.





"Сила этой картины заключается в эмоциях людей, которые оказались в сложных, можно даже сказать, экстремальных обстоятельствах. В основе фильма лежит большая драма. Кроме того, мы покажем взрывную мощь и смертельную красоту гонок", — прокомментировал Манн.

По информации Deadline, к съемкам планируют приступить в 2021 году.