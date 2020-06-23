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СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух» азербайджанцев

СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух» азербайджанцев

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила очередной фейк азербайджанской пропаганды, говорится в распространённом сегодня, 23 июня, сообщении спецслужбы республики.

Согласно информации, 21 мая с украинского номера +380963496856 в приложении WhatsApp некий Alex, а также пользователь Armen Tigranian в YouTube распространили видеоролик, судя по сюжету которого, граждане Азербайджана якобы свободно прогуливаются по Еревану, оставшись там из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19, и ведут видеосъёмки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что ролик смонтирован, на видео наложена заранее заготовленная запись. Для распространения в WhatsApp была создана группа, в которую были включены несколько десятков армянских номеров. Ролик был разослан всем им одновременно.

Указанный случай ещё раз свидетельствует о том, что власти в Баку «пытаются с помощью фальсификаций и на любительском уровне поднять боевой дух азербайджанского народа», отметил в СНБ Армении, вновь призвав граждан быть более бдительными при виртуальном общении и не заниматься распространением сомнительных материалов в Сети.

Как сообщало ИА Newstes, СНБ Армении уведомила 19 июня о разоблачении азербайджанского фейка, распространённого в Сети в виде смонтированного видеоролика. По данным армянской спецслужбы, 29 мая азербайджанский пользователь под ником «Qizil alma» разместил на YouTube полутораминутный видеоролик под названием «Признание армянского архитектора о Ереване — Не наш». На кадрах женщина по имени Агнесса вещает с ереванской площади Республики на русском языке о том,что армянская столица раньше была «похожа на деревню, в которой армян практически не было, и они приезжали заниматься тут торговлей». По результатам изучения видео стало ясно, что оно смонтировано из отдельных фраз другой записи, в результате искажен смысл сказанного. Выяснилось, что азербайджанцы смонтировали ролик российского блогера Ильи Варламова о Ереване, сделанный в феврале этого года. В ролике Агнесса рассказывает о рынке, который в XIX веке был разбит на месте сегодняшней улицы им. Вазгена Саркисяна, и говорит, что в этом районе Еревана в основном проживали персы, а армяне приходили на рынок торговать.

Следует отметить, что в последние дни активность азербайджанских хакеров и блогеров на армянском направлении ведения информационной войны заметно возросла. Так, 13 июня СНБ Армении сообщила о принятии «соответствующих мер» для выяснения обстоятельств обнародования ранее в соцсетях информации об около 3500 человек, заражённых Covid-19 в Армении. По сообщениям в армянских СМИ, к утечке данных причастны азербайджанские хакеры.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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