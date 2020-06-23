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Состоялся четвертый выпуск университетских классов при УлГПУ имени И.Н. Ульянова

Состоялся четвертый выпуск университетских классов при УлГПУ имени И.Н. Ульянова

Треть выпускников 11-х университетских классов при Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова – 20 человек из 64 – получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

При этом многие выпускники приняли решение поступать в УлГПУ.

Это уже четвертый выпуск университетских классов при УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Обучение здесь ведется по трем профилям подготовки: технологическому (на углубленном уровне изучаются физика, математика, информатика); естественно-научному (углубленно изучаются биология, химия, математика); гуманитарному (русский язык, английский язык и право).

В этом году среди выпускников немало победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и региональных конкурсов проектных работ. Также в 2019 году ребята из естественно-научного класса стали участниками февральской профильной образовательной программы Образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Учебные занятия проходят в аудиториях и лабораториях главного корпуса университета. Их проводят квалифицированные специалисты, кандидаты и доктора наук. Ученики университетских классов имеют возможность пользоваться библиотекой университета, а после занятий посещать спортивные секции, бассейн вуза, участвовать в работе студенческих творческих объединений.

# Общество
По материалам: edu.ru

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