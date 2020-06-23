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Сотрудники ФСИН смогут предостерегать заключённых от антиобщественного поведения

Сотрудники ФСИН смогут предостерегать заключённых от антиобщественного поведения

Сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации предлагают наделить правом объявлять заключённым официальное предостережение о недопустимости антиобщественных действий. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во вторник, 23 июня.

Сегодня объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения могут полицейские, сотрудники прокуратуры и ФСБ. Поскольку эти ведомства являются субъектами профилактики правонарушений, уполномоченными на осуществление профилактического воздействия на граждан.

Органы уголовно-исполнительной системы также являются правоохранительными органами, которые должны содействовать профилактике правонарушений. Однако в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нет положений, которые позволяли бы сотрудникам ФСИН право объявлять лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, либо осужденным за совершение преступлений, официальное предостережение, отмечается в пояснительной записке.

Поэтому авторы законопроекта предлагают устранить сложившуюся правовую коллизию и наделить сотрудников уголовно-исполнительной системы таким правом. Это поможет установить единообразие в профилактике и поможет не допускать антиобщественного поведения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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