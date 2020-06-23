Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона

Влада Некрасова

Создатели научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" братья Мэтт и Росс Даффер в беседе с Deadline намекнули зрителям на то, что в новом четвертом сезоне шоу появится несколько приглашенных звезд.





"В этом году в сериале примут участие несколько крутых знаменитостей. Это будет отличная возможность, чтобы посмотреть на кого-то из ваших кумиров", — сообщили шоураннеры.

Кто именно снимется в "Очень странных делах", братья Даффер не рассказали. В предыдущих сезонах снимались Шон Эстин ("Властелин колец"), Пол Райзер ("Без ума от тебя") и Кэри Элвес ("Принцесса-невеста").

будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы. Съемки четвертого сезона приостановили в марте, и до сих пор не было информации, когда их планируют возобновить.

Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.