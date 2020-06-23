Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона

Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона

Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
РИА Новости. Создатели научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" братья Мэтт и Росс Даффер в беседе с Deadline намекнули зрителям на то, что в новом четвертом сезоне шоу появится несколько приглашенных звезд.


"В этом году в сериале примут участие несколько крутых знаменитостей. Это будет отличная возможность, чтобы посмотреть на кого-то из ваших кумиров", — сообщили шоураннеры.

Кто именно снимется в "Очень странных делах", братья Даффер не рассказали. В предыдущих сезонах снимались Шон Эстин ("Властелин колец"), Пол Райзер ("Без ума от тебя") и Кэри Элвес ("Принцесса-невеста").


будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы. Съемки четвертого сезона приостановили в марте, и до сих пор не было информации, когда их планируют возобновить.

Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала горе
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала
Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья
Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья
На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей
На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей
Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
Создатели "Очень странных дел" раскрыли подробности четвертого сезона
Публикацию книги Болтона сравнили с действиями Сноудена
Публикацию книги Болтона сравнили с действиями Сноудена
Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Модная битва: Кортни Кардашьян против Натальи Давыдовой
Модная битва: Кортни Кардашьян против Натальи Давыдовой
В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС
В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Почему Запад не принял статью Путина? Она слишком доброжелательна
Почему Запад не принял статью Путина? Она слишком доброжелательна
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти

Еще по теме

Четвертый сезон Очень Странных Дел могут разделить на две части
«Очень странные дела» побили рекорд по просмотрам
Звезду "Очень странных дел" не пустили в США из-за "ничтожно малого" количества кокаина в багаже
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»