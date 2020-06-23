Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4,8 процента

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 23 июня 2020 года

Первый этап реформы ОСАГО, который завершился в прошлом году, показал эффективность более гибкого подхода к установлению тарифов в этой сфере, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчётом о работе регулятора.

«Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в прошлом году на 4,8 процента, хотя многие опасались, что реформа может привести, наоборот, к росту тарифов», — сообщила глава ЦБ.

В этом году, по её словам, в большинстве регионов цена полисов «автогражданки» продолжает снижаться, хотя небольшой рост тарифа из-за ожидаемого подорожания запчастей сейчас есть. «Но он меньше одного процента, что существенно ниже инфляции», — заверила депутатов Набиуллина.