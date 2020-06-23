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США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию

США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию

США предлагают Турции создать канал снабжения американским СПГ, который заменит американским производителям Китай. Вашингтон нацелен на саму Турцию и Балканы, чтобы снизить влияние России. Американские сенаторы при этом продвигают идею консорциума с сомнительной компанией, которая до этого подписала меморандум о создании хаба для СПГ из США с украинским правительством.

Налаживание долгосрочных поставок сжиженного газа из США в Турцию станет одной из главных тем веб-семинара Делового совета Турция-США (TAIK), который будет вести бывший сенатор Дэвид Виттер, а возглавит — глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм. Он известен как соавтор антироссийских санкций.

Турцию на мероприятии, которое состоится завтра, 24 июня, представят председатель Делового совета Турция-США (TAIK) Мехмет Али Янчилдаг и президент Турецкого совета по международным экономическим отношениям (DEIK) Наил Олпак. Веб-семинар назвали «Время для союзников инвестировать в союзников: турецко-американская цепочка снабжения».

«Деловой совет Турция-США собирается продвигать Турцию в качестве альтернативы поставкам СПГ из США в Китай с помощью соратника Дональда Трампа», — написала в Twitter эксперт по энергетике Мадалина Викари.

Иллюстрация: zoom.us.

По сути, во время веб-семинара речь пойдет о проекте компании Louisiana Natural Gas Exports (LNGE), которая стала известна после того, как украинское правительство одобрило меморандум между ней и Минэкоэнерго о создании хаба американского СПГ. LNGE основали в 2018 году и о ее деятельности ничего неизвестно. Зато известно, что является операционной компанией Global Energy Megatrend Limited (GEML), которая недавно не смогла оплатить заключенную сделку по приобретению проекта завода СПГ в США Magnolia LNG в $ 2 млн. У LNGE и GEML одни и те же руководители и инвесторы, которые владеют активами в виде участков небольших месторождений в штате Луизиана. Впрочем, среди них есть и влиятельные лица, что объясняет поддержку LNGE Вашингтоном. Так, имя управляющего директора GEM по Европе Роберта Бенша было в списке экс-министра энергетики США Рика Перри, которого он навязал президенту Украины Владимиру Зеленскому для включения в набсовет «Нафтогаз Украины». Однако самым влиятельным среди инвесторов американских компаний является экс-министр торговли и промышленности Великобритании и член Палаты лордов британского парламента Питер Лилли.

Украине предложили стать дольщиком проекта — от добычи и сжижения до хранения и продажи. Нечто подобное подготовили и для Турции. Об этом достаточно подробно рассказывается в письме-«напоминалке» к веб-семинару, которую отправил перед вебинаром председателю Делового совета Турция-США (TAIK) Мехмету Али Янчилдагу исполнительный директор LNGE и GEML Бен Бланшет.

Иллюстрация: fara.gov.
«Турция может стать Henry Hub (главная газовая биржа США) для Европы и Ближнего Востока, увеличив энергетическую и геополитическую безопасность», — говорится в письме, опубликованном на сайте министерства юстиции США. Глава американской компании указывает, что проект принесет пользу как Турции, так и Евросоюзу, Восточной Европе и Прибалтике по снижению зависимости от России.

В качестве конкретики LNGE предложило заключить соглашение сроком до 15 лет на поставку СПГ. Первые два-три года американцы готовы продавать сжиженный газ по спотовым ценам, а потом — по прозрачной и конкурентной формуле, которую предусматривается обговорить во время окончательных договоренностей.

В качестве формы сотрудничества американцы предлагают турецкому правительству и частному бизнесу создать консорциум по продаже газа, который получил бы доступ к турецкой инфраструктуре (терминалы СПГ, газопроводы и хранилища) по конкурентной цене.

«Мы ожидаем серьезной поддержки проекта со стороны Международной финансовой корпорации развития (DFC) и Экспортно-импортного банка США (EXIM) по указанию Белого дома», — скромно говорится в документе.

Напомним, что в этом году «Газпром» начал поставки газа по «Турецкому потоку». Однако экспорт топлива в Турцию продолжил снижаться. В первом квартале доля российского газа на рынке Турции снизилась с 31% до 24,5%. При этом в марте поставки «Газпрома» просели сразу в 3,5 раза, и он покинул место первого поставщика, пропустив вперед Азербайджан, Катар, Иран и Алжир.

С одной стороны, снижение закупок объясняется достаточно высокими контрактными ценами, которые привязаны к цене нефти, а не рынку. С другой — Анкара пытается изменить формулу ценообразования на российский газ. Об этих противоречиях говорил более года назад и президент России Владимир Путин. При этом положение «Газпрома» становится менее устойчивым в Турции по мере того, как приближается 2022 год, когда закончит свое действие самый крупный контракт, с госкомпанией Botas, и необходимо заключать новый.

У Москвы и Анкары есть немало и других противоречий, по Сирии и Ливии. Поэтому США пытаются вбить клин между двумя столицами, чтобы из Турции получилась эдакая Польша. Правда, условия для нее, как оказывается, предлагают украинские — когда на партнера лягут расходы и он станет еще и основным рынком сбыта.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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