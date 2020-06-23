США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию

Анастасия Иванова

США предлагают Турции создать канал снабжения американским СПГ, который заменит американским производителям Китай. Вашингтон нацелен на саму Турцию и Балканы, чтобы снизить влияние России. Американские сенаторы при этом продвигают идею консорциума с сомнительной компанией, которая до этого подписала меморандум о создании хаба для СПГ из США с украинским правительством.

Налаживание долгосрочных поставок сжиженного газа из США в Турцию станет одной из главных тем веб-семинара Делового совета Турция-США (TAIK), который будет вести бывший сенатор Дэвид Виттер, а возглавит — глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм. Он известен как соавтор антироссийских санкций.

Турцию на мероприятии, которое состоится завтра, 24 июня, представят председатель Делового совета Турция-США (TAIK) Мехмет Али Янчилдаг и президент Турецкого совета по международным экономическим отношениям (DEIK) Наил Олпак. Веб-семинар назвали «Время для союзников инвестировать в союзников: турецко-американская цепочка снабжения».

«Деловой совет Турция-США собирается продвигать Турцию в качестве альтернативы поставкам СПГ из США в Китай с помощью соратника Дональда Трампа», — написала в Twitter эксперт по энергетике Мадалина Викари.

Иллюстрация: zoom.us.

По сути, во время веб-семинара речь пойдет о проекте компании Louisiana Natural Gas Exports (LNGE), которая стала известна после того, как украинское правительство одобрило меморандум между ней и Минэкоэнерго о создании хаба американского СПГ. LNGE основали в 2018 году и о ее деятельности ничего неизвестно. Зато известно, что является операционной компанией Global Energy Megatrend Limited (GEML), которая недавно не смогла оплатить заключенную сделку по приобретению проекта завода СПГ в США Magnolia LNG в $ 2 млн. У LNGE и GEML одни и те же руководители и инвесторы, которые владеют активами в виде участков небольших месторождений в штате Луизиана. Впрочем, среди них есть и влиятельные лица, что объясняет поддержку LNGE Вашингтоном. Так, имя управляющего директора GEM по Европе Роберта Бенша было в списке экс-министра энергетики США Рика Перри, которого он навязал президенту Украины Владимиру Зеленскому для включения в набсовет «Нафтогаз Украины». Однако самым влиятельным среди инвесторов американских компаний является экс-министр торговли и промышленности Великобритании и член Палаты лордов британского парламента Питер Лилли.

Украине предложили стать дольщиком проекта — от добычи и сжижения до хранения и продажи. Нечто подобное подготовили и для Турции. Об этом достаточно подробно рассказывается в письме-«напоминалке» к веб-семинару, которую отправил перед вебинаром председателю Делового совета Турция-США (TAIK) Мехмету Али Янчилдагу исполнительный директор LNGE и GEML Бен Бланшет.

«Турция может стать Henry Hub (главная газовая биржа США) для Европы и Ближнего Востока, увеличив энергетическую и геополитическую безопасность», — говорится в письме, опубликованном на сайте министерства юстиции США. Глава американской компании указывает, что проект принесет пользу как Турции, так и Евросоюзу, Восточной Европе и Прибалтике по снижению зависимости от России.

Иллюстрация: fara.gov.

В качестве конкретики LNGE предложило заключить соглашение сроком до 15 лет на поставку СПГ. Первые два-три года американцы готовы продавать сжиженный газ по спотовым ценам, а потом — по прозрачной и конкурентной формуле, которую предусматривается обговорить во время окончательных договоренностей.

В качестве формы сотрудничества американцы предлагают турецкому правительству и частному бизнесу создать консорциум по продаже газа, который получил бы доступ к турецкой инфраструктуре (терминалы СПГ, газопроводы и хранилища) по конкурентной цене.

«Мы ожидаем серьезной поддержки проекта со стороны Международной финансовой корпорации развития (DFC) и Экспортно-импортного банка США (EXIM) по указанию Белого дома», — скромно говорится в документе.

Напомним, что в этом году «Газпром» начал поставки газа по «Турецкому потоку». Однако экспорт топлива в Турцию продолжил снижаться. В первом квартале доля российского газа на рынке Турции снизилась с 31% до 24,5%. При этом в марте поставки «Газпрома» просели сразу в 3,5 раза, и он покинул место первого поставщика, пропустив вперед Азербайджан, Катар, Иран и Алжир.

С одной стороны, снижение закупок объясняется достаточно высокими контрактными ценами, которые привязаны к цене нефти, а не рынку. С другой — Анкара пытается изменить формулу ценообразования на российский газ. Об этих противоречиях говорил более года назад и президент России Владимир Путин. При этом положение «Газпрома» становится менее устойчивым в Турции по мере того, как приближается 2022 год, когда закончит свое действие самый крупный контракт, с госкомпанией Botas, и необходимо заключать новый.

У Москвы и Анкары есть немало и других противоречий, по Сирии и Ливии. Поэтому США пытаются вбить клин между двумя столицами, чтобы из Турции получилась эдакая Польша. Правда, условия для нее, как оказывается, предлагают украинские — когда на партнера лягут расходы и он станет еще и основным рынком сбыта.