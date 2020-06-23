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Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix

Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
. Первая половина финального сезона "Люцифера" выйдет на Netflix 21 августа. Об этом сообщается в аккаунте сериала в твиттере.

Создатели выбрали "дьявольский" способ известить поклонников о дате премьеры пятого сезона. Они выложили ролик длиной 66,6 секунд с самыми пикантными моментами проекта.

Ранее шоураннеры, певица Илди Модрович и саксофонист Джо Хендерсон, пообещали, что один из эпизодов шоу в финальной части будет полностью музыкальным.


Сериал рассказывает о Люцифере (Том Эллис), который решил посетить Лос-Анжелес, стал владельцем ночного клуба и начал помогать детективу Хлое Декер (Лорен Джерман) расследовать преступления.


Предыдущий сезон закончился тем, что главный герой вернулся на трон Короля ада, осознав, что ему необходимо там находиться, чтобы сдерживать других демонов.

В основе сериала комиксы Нила Геймана. Премьера шоу состоялась 25 января 2016 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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