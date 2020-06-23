Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие запахи

Вадим Карасев

Команда ученых из США и Италии внушила подопытным мышам ощущение запаха, стимулируя в определенном порядке клетки отдела мозга, отвечающие за обоняние.

При восприятии запахов в мозге активируются клетки так называемых обонятельных луковиц, к которым от рецепторов в слизистой оболочке носа идут волокна обонятельного нерва. Затем нервные импульсы передаются дальше в подкорковые центры мозга и в итоге попадают в корковый центр обоняния мозга, расположенный в височном отделе.

Исследователи выделили паттерны активности нейронов в обонятельных луковицах, зависящие от конкретных запахов, то есть определили, когда и какие именно нейроны возбуждаются. Чтобы заставить мышь чувствовать запах, которого в действительности нет (авторы используют термин «синтетический запах»), они использовали оптогенетику. Подопытные мыши были генетически модифицированы так, чтобы их нейроны возбуждались, когда на них попадает свет. При помощи оптического волокна исследователи в определенном порядке активировали нейроны в обонятельных луковицах мыши. Такое воздействие мыши должны были ощущать как специфический запах. В ходе дальнейших экспериментов ученые меняли порядок активации клеток в обонятельных луковицах, чтобы установить, какие изменения влияют на восприятие «синтетического запаха».

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.