Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Коронавирус сподвиг страховые компании, банки и иные финансовые структуры на выпуск нового страхового продукта. Однако он на проверку оказался нерабочим, полагают в Центробанке.

ЦБ РФ изучил, как функционирует страховка от COVID-19 и заявил, что очень часто правила страхования позволяют отказать заболевшему страхователю в получении выплаты или затянуть данное действо на крайне длительный срок. Проанализировав страховки, Центробанк установил, что частенько в договор входят взаимоисключающие пункты. Все дело в прописанных в договоре форс-мажорных обстоятельствах (под которые и попадает пандемия и эпидемия), позволяющих увильнуть от выплаты или отсрочить ее. При этом ни в правилах страхования, ни в самой страховке не прописывается, что при инфицировании COVID-19 условия форс-мажора исключаются.

Такое положение дел расценивается Центробанком как недопустимое, ведь при покупке такой страховки от коронавируса потребитель рискует или вовсе не получить компенсацию, или получить увеличение периода выплаты возмещения, отмечают “Ведомости”.

Читайте также: Названы регионы, принимающие туристов без обязательной обсервации
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума
Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума
Владимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин обратился к россиянам
Экс-премьер Молдавии жалуется, что за ней следит полиция
Экс-премьер Молдавии жалуется, что за ней следит полиция
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в Конституцию
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес

Еще по теме

Для российских туристов установлена минимальная страховка
Мексика потратила более миллиарда долларов на страховку от нефтяных шоков
В Литве эмигрантов и иностранцев будут лечить от коронавируса за госсчет
Ткачев: ограничивать экспорт зерна следует только при форс-мажорах