Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Вадим Карасев

Коронавирус сподвиг страховые компании, банки и иные финансовые структуры на выпуск нового страхового продукта. Однако он на проверку оказался нерабочим, полагают в Центробанке.

ЦБ РФ изучил, как функционирует страховка от COVID-19 и заявил, что очень часто правила страхования позволяют отказать заболевшему страхователю в получении выплаты или затянуть данное действо на крайне длительный срок. Проанализировав страховки, Центробанк установил, что частенько в договор входят взаимоисключающие пункты. Все дело в прописанных в договоре форс-мажорных обстоятельствах (под которые и попадает пандемия и эпидемия), позволяющих увильнуть от выплаты или отсрочить ее. При этом ни в правилах страхования, ни в самой страховке не прописывается, что при инфицировании COVID-19 условия форс-мажора исключаются.

Такое положение дел расценивается Центробанком как недопустимое, ведь при покупке такой страховки от коронавируса потребитель рискует или вовсе не получить компенсацию, или получить увеличение периода выплаты возмещения, отмечают “Ведомости”.

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