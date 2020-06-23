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Трамп опроверг расторжение торговой сделки между США и Китаем

Трамп опроверг расторжение торговой сделки между США и КитаемДональд ТрампФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения!» — написал американский лидер.

Ранее в понедельник, 22 июня, советник президента по торговле Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News, что Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.

Активная фаза торговой войны между странами началась в 2019 году. Стороны ввели взаимные пошлины на товары объемом сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года страны подписали соглашение о первом этапе торговой сделки между странами. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов. США взамен условились отменить пошлины на товары из КНР после выработки второго этапа сделки.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 188 странах.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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