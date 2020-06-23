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Требовавший от России миллиарды беглый банкир проиграл суд во Франции

Требовавший от России миллиарды беглый банкир проиграл суд во Франции

Международный арбитражный суд в Париже встал на сторону России, рассматривая иск банкира Сергея Пугачева, поданный в 2015 году. Истец требовал взыскать с государства свыше $14 млрд долларов.

Иск был подан в связи с предполагаемым нарушением Москвой соглашения о защите капиталовложений. Этот документ был подписан еще между СССР и Францией. Пугачев утверждал, что его инвестиции не были защищены надлежащим образом.

"С.В. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены... Ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что С.В. Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению", – говорится на сайте Минфина.

Арбитраж в итоге обязал Пугачева выплатить России 5,8 млн долларов США, которые она потратила на разбирательства. Все его исковые требования были отклонены на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции.

Сергей Пугачев с 2014 года находится в розыске. В России его обвиняют в финансовых махинациях. В 2015 году "Интерпол" признал ордер политически мотивированным и снял его.

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По материалам: uposters.ru

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