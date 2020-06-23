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Турция задержала четверых французских шпионов на фоне конфликта в Средиземном море

Турция задержала четверых французских шпионов на фоне конфликта в Средиземном море

В Турции власти отчитались о задержании четырех человек, предположительно шпионивших в пользу Франции. Это случилось на фоне конфликта официальной Анкары с Парижем из-за опасных маневров в Средиземном море.

Турецкое агентство Sabah раскрыло подробности дела: экс-сотрудник службы безопасности генконсульства Франции в Стамбуле Метин Оздемир явился в полицию и признался в шпионаже, после чего "сдал" троих своих подельников. Такое решение он принял после того, как у него начались некие разногласия с французами.

Издание пишет, что он и его подчиненные собирали сведения о консервативных религиозных общинах, а также об ассоциации женщин и демократии, которую возглавляет дочь президента Эрдогана. Всего слежка велась за 120 людьми, каждый месяц информация передавалась во Францию.

Как сообщал Ruposters, ранее страны поссорились из-за попытки французов проверить турецкое судно – его заподозрили в поставках оружия в Ливию в нарушении эмбарго. На помощь "гражданскому" кораблю пришли боевые суда, которые трижды нацеливались на французский фрегат.

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По материалам: uposters.ru

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