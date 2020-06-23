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Twitch обещают сделать безопаснее после обвинения стримеров в домогательствах

Twitch обещают сделать безопаснее после обвинения стримеров в домогательствах
За последние дни несколько женщин рассказали о недостойном поведении известных стримеров. Ситуацию уже прокомментировало руководство сервиса Twitch.

Как сообщает портал Dexerto, в домогательствах и насилии обвинили SayNoToRage, Тома ProSyndicate Кэсла, Майка SattelizerGames, а также многих других стримеров, YouTube-блогеров и представителей индустрии игр. В ответ в Twitter-аккаунте Twitch опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что площадка «чрезвычайно серьезно» относится к таким обвинениям.

«Мы активно изучаем аккаунты связанных с Twitch стримеров и будем работать с правоохранительными органами, где это будет возможно», — подчеркивается в посте.
Руководство сервиса также поблагодарило всех, кто нашел в себе смелость рассказать о подобном опыте. Twitch пообещал продолжать работу, чтобы сделать «стриминговое сообщество безопаснее для всех».

Ранее сразу несколько известных мужчин оказались в центре сексуального скандала. Так в домогательствах обвинили автора «Трансметрополитена» Уоррена Эллиса и художника комиксов Кэмерона Стюарта. Эллис уже отстранен от работы с DC Comics.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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