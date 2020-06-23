У Зарины Догузовой новые заместители

Лидия Мартынова

Распоряжением правительства РФ новыми заместителями главы Ростуризма назначены Евгения Чухнова и Григорий Прокуронов. Оба ранее работали в нетуристических отраслях.

Евгения Чухнова уже работала в Ростуризме. С 2019 г. она была советником Зарины Догузовой. Ранее она работала главой департамента маркетинга и развития цифровых технологий «МТС-банка». Она также занимала руководящие должности в компаниях Lamoda.ru, OZON.ru, Otto Group Russia, банке «Русский Стандарт».

Григорий Прокуронов с 2013 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор). А до этого работал в Госстрое. В туризме Григорий Прокуронов не работал.