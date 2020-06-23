Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Учащиеся младших классов будут питаться бесплатно

Учащиеся младших классов будут питаться бесплатно

В Правительстве России накануне было принято решение ввести для учащихся младших классов бесплатное горячее питание, сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию на официальном сайте кабинета министров.

В публикации уточняются запланированные объёмы финансирования. Уже в текущем году регионам для реализации постановления будет выделено около 22 млрд рублей. Тогда как в 21 и 22 годах на осуществление безвозмездного питания для школьников начальных классов выделят по 43,6 млрд рублей.

Как отмечает пресс-служба Правительства, до этого сами регионы и муниципалитеты были вынуждены обеспечивать горячим питанием соответствующие категории учащихся. При этом, дополняет тот же источник, чаще всего бесплатное питание было доступно исключительно льготникам. После постановления каждый школьник начиная с 1-го и заканчивая 4-м классом сможет питаться абсолютно бесплатно.

Напомним, поручение об обеспечении учащихся начальных классов горячим питанием на безвозмездной основе содержалось в послании Федеральному собранию, которое состоялось в этом году 15 января. Запланировано, что большая часть суммы будет покрыта из федерального бюджета.  

Читайте также: Мишустин отменил устаревшие нормы в сфере образованияПравительство поддержит организации образования, науки и медицины 16 миллиардами рублей
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и культуры народов России
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство
Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство
Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешности
Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешности
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на

Топ на сегодня

Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы

Еще по теме

Отменять бесплатное питание для младших классов в школах Екатеринбурга не будут
Закон о горячем питании для школьников обсудят на пленарном заседании Совфеда
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании школьников
В Екатеринбурге хотят лишить младшеклассников бесплатного питания