Учащиеся младших классов будут питаться бесплатно

Вадим Карасев

В Правительстве России накануне было принято решение ввести для учащихся младших классов бесплатное горячее питание, сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию на официальном сайте кабинета министров.

В публикации уточняются запланированные объёмы финансирования. Уже в текущем году регионам для реализации постановления будет выделено около 22 млрд рублей. Тогда как в 21 и 22 годах на осуществление безвозмездного питания для школьников начальных классов выделят по 43,6 млрд рублей.

Как отмечает пресс-служба Правительства, до этого сами регионы и муниципалитеты были вынуждены обеспечивать горячим питанием соответствующие категории учащихся. При этом, дополняет тот же источник, чаще всего бесплатное питание было доступно исключительно льготникам. После постановления каждый школьник начиная с 1-го и заканчивая 4-м классом сможет питаться абсолютно бесплатно.

Напомним, поручение об обеспечении учащихся начальных классов горячим питанием на безвозмездной основе содержалось в послании Федеральному собранию, которое состоялось в этом году 15 января. Запланировано, что большая часть суммы будет покрыта из федерального бюджета.

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