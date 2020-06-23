Учеба без игр и перемен: школы Сингапура возобновили работу

Алексей Вольцев

В Сингапуре возобновили работу школы и детские сады, но веселые игры и разговоры на переменах не скоро появятся в стенах учебных заведений.

Несмотря на то что школы открыли, ученики не могут контактировать друг с другом ни в столовой, ни на переменах, как было до эпидемии. Дети соблюдают дистанцию, носят маски. Даже на переменах и в школьной столовой ученики не имеют права приближаться друг к другу. В классе для каждого ученика выделена отдельная парта. Педагоги каждые полтора-два часа контролируют температуру учащихся.