Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант высмеял новость о том, что американская компания Dreyer's отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. В эфире шоу «Вечерний Ургант» он назвал подобную идею спорной. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube-канале программы.

«Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку», — пошутил Ургант. Он также добавил в список слово «толстовка», отметив, что оно может оскорблять как людей с лишним весом, так и потомков писателя Льва Толстого.

Ранее сообщалось, что компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури.

Эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.