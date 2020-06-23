Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса

В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса

В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
Депутаты от ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко внесли в Госдуму законопроект об особенностях предоставления имущественного налогового вычета гражданам, потерявшим в этом году работу из-за мер, принятых властями в связи с коронавирусом, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Депутаты обращают внимание, что введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России, включая режим самоизоляции, привели к приостановке работы отдельных предприятий, увеличению уровня безработицы и падению доходов граждан.

"Отсутствие источника дохода в 2020 году не позволит отдельным гражданам, имеющим право на имущественный налоговый вычет, воспользоваться данным правом в полной мере, так как в связи с потерей дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей налоговая база будет существенно уменьшена либо будет отсутствовать вовсе. Особому риску могут быть подвержены социальные группы с небольшими доходами, молодые семьи и лица пенсионного возраста", - отмечают разработчики законопроекта.

В связи с этим они предлагают для получения имущественного вычета у граждан, потерявших доход в марте-декабре, определять налоговую базу за текущий год из расчета сумм доходов, аналогичных размеру, полученному ими за такой же период прошлого года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ»
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за
Россия возобновит приватизацию
Россия возобновит приватизацию
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие запахи
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Еще по теме

В ГД внесли проекты об охране воздуха и обеспечении россиян чистой водой
Госдуме предлагают увеличить число помощников депутатов и сенаторов
В ЛДПР предложили снять ограничение по размеру страховки по вкладам
В Госдуму внесли законопроект о продлении до 2024 года действия ЕНВД