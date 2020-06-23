В Калининграде вновь попытались увековечить немецкого оккупанта

Лидия Мартынова

В Калининградской области не прекращаются попытки увековечить персональную память солдат гитлеровского вермахта. О новом факте корреспонденту ИА Newstes рассказал настоятель храма Святого Духа в г. Нестерове протоиерей Георгий Бирюков.

Православный священник обнаружил в Нестеровском районе на кладбище времён Первой мировой войны новую мемориальную плиту с выбитой на немецком языке эпитафией:

«Здесь упокоен в Боге наш любимый сын и брат Отто Мильнат, пехотный полк № 43. Родился 6 марта 1922 года, ранен 30 мая 1942 года на востоке, умер 18 января 1943 года в госпитале Глогау (ныне польский город Глогув. — ИА Newstes). Бессмертен!»

На этом кладбище у несуществующего ныне восточно-прусского посёлка Скрудшен в своё время были погребены 40 русских и 30 германских солдат Первой мировой войны. Самому мемориалу присвоен статус объекта культурного наследия местного значения, и таким образом какие-либо дополнительные элементы на это кладбище можно добавлять только с разрешения муниципалитета.

«Памятнику бойцу гитлеровского вермахта на кладбище воинов Первой мировой войны делать совершенно нечего. Плита совершенно новая, такой гранит не применялся ни в 1950-е, ни в 1980-е годы. Из этого следует, что монтаж достаточно массивной надгробной плиты — дело рук сегодняшних жителей Калининградской области», — сказал отец Георгий.

ИА Newstes уточняет, что упоминаемый на камне пехотный полк № 43 1-й пехотной дивизии вермахта был сформирован в 1934 году в Кёнигсберге. Именно 1-я пехотная дивизия в составе немецко-фашистской группы армий «Север» участвовала в блокаде Ленинграда. В частности, в декабре 1941 года 1-я дивизия была переброшена в район Невской Дубровки, где в течение зимы отражала попытки советских войск прорваться с Невского пятачка на восток и деблокировать Ленинград. Главную роль в ликвидации Невского пятачка сыграл именно 43-й пехотный полк, в котором служил увековеченный в Калининградской области «любимый сын и брат» Отто Мильнат.

После обращения Георгия Бирюкова в органы власти плита была демонтирована и перемещена на территорию сборного кладбища в Черняховске, где захоронены 6 тысяч военнослужащих гитлеровского вермахта, которых были уничтожены наступавшей Красной армией зимой 1945 года.

«Находясь на территории интернационального кладбища, посещаемого в основном германскими туристами, плита не будет оскорблять своим содержанием российских граждан, родственников жертв блокады Ленинграда», — подытожил священник.

ИА Newstes напоминает, что аналогичная история произошла в 2019 году в Балтийске, когда на сборном германском военном кладбище была обнаружена современная плита, увековечивающая некоего Гельмута Пфеффера, который также, как Мильнат, участвовал в окружении Ленинграда и был убит в Новгородской области весной 1942 года. Ранее СМИ сообщали о памятнике лётчику гитлеровского люфтваффе Петеру Гайну. Гранитная плита, расположенная в посёлке Русское, имеет надпись по-немецки: «Гауптман Петер Гайн пал в воздушном сражении за Германию 2 января 1944 года».

Следует констатировать, что неафишируемое изготовление и установка в Калининградской области подобных поимённых памятников фашистам приобретает серийный и, по всей видимости, коммерческий характер. Бизнес — и ничего личного?